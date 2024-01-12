Адам Сильвер: «В следующем сезоне НБА снова проведет внутрисезонный турнир»

НБА собирается снова провести внутрисезонный турнир в следующем сезоне.

Об этом рассказал комиссионер лиги .

«Мы удовлетворены успехом первого сезона и, в этом нет сомнений, снова проведем турнир в следующем году. Возможно, с несколькими правками.

Мы в контакте с нашими телевизионными партнерами. Возможно, вместе придем к единому мнению по поводу лучшего времени проведения турнира. Возможно, имеет смысл внести дополнительные изменения в формат. Мы подумаем об этом», – заявил Сильвер.

В нынешнем сезоне лига впервые провела внутрисезонный турнир, который вызвал большой интерес. Победителями стали «Лейкерс».