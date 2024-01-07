Леброн Джеймс об уровне игры «Лейкерс» в Вегасе: «Это были всего лишь две игры, а все постоянно вспоминают о нем»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Леброн Джеймс не считает успех «Лейкерс» в Лас-Вегасе показателем хорошей игры.

«Это были всего две матча. Это небольшая выборка. Все так переживают из-за этого Вегаса и постоянно вспоминают о нем. Это были всего лишь две игры», – считает Джеймс.

У «Лейкерс» 3-10 после победы над «Индианой» в финале внутрисезонного турнира. Сегодня «озерникам» предстоит встретиться с «Клипперс» – по информации СМИ, встреча может стоить главному тренеру Дарвину Хэму своей должности.

3 комментария
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Вы после "всего лишь две игры" вывесили баннер и праздновали так, словно победили в чемпионате, а теперь, видите ли, все об этом вспоминают ...
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Потому что ты сам свою жопу пиарил на этом филлерном рофлотурике
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Ответ Крокозябра
Вы после "всего лишь две игры" вывесили баннер и праздновали так, словно победили в чемпионате, а теперь, видите ли, все об этом вспоминают ...
Слишком утрируете. И лиге было выгодно вывесить баннер, и клубу. Выиграли бы ГСВ - было бы интересно посмотреть как бы вы хейтили свой клуб
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