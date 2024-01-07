Леброн Джеймс об уровне игры «Лейкерс» в Вегасе: «Это были всего лишь две игры, а все постоянно вспоминают о нем»

Леброн Джеймс не считает успех «Лейкерс» в Лас-Вегасе показателем хорошей игры.

«Это были всего две матча. Это небольшая выборка. Все так переживают из-за этого Вегаса и постоянно вспоминают о нем. Это были всего лишь две игры», – считает .

У « » 3-10 после победы над «Индианой» в финале внутрисезонного турнира. Сегодня «озерникам» предстоит встретиться с «Клипперс» – по информации СМИ, встреча может стоить главному тренеру Дарвину Хэму своей должности.