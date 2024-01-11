Горан Драгич: «Очень хотелось завершить карьеру в «Хит»

Теги Майами НБА Горан Драгич Баскетбол

Горан Драгич был готов вернуться в «Майами».

Словенский разыгрывающий признался, что до объявления о завершении карьеры был готов подписать контракт только с одной командой.

«Я ждал, что «Майами» освободит одно место, потому что мне очень хотелось завершить карьеру в «Хит», это мой любимый клуб. Мои лучшие моменты в карьере связаны с ним.

Но этого не случилось. Я понимаю, что это бизнес. Тогда я просто принял решение закончить карьеру», – сказал Драгич.

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