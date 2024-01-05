Дончич, Йокич, Адетокумбо и Батлер примут участие в прощальном матче Горана Драгича

Горан Драгич назвал звезд, которые примут участие в его прощальном матче.

«С нетерпением жду этого проекта. Он состоится 23 и 24 августа 2024 года. Я хотел, чтобы он состоялся в Любляне, где я вырос и где находится мой дом. Я также хотел собрать всех звезд, с которыми играл», – сказал знаменитый словенский разыгрывающий.

назвал звезд, которые планируют принять участие в мероприятии: , , , Богдан Богданович, , Джимми Батлер, Джефф Хорнасек, Кевин Макхэйл и Стив Нэш.