Дончич, Йокич, Адетокумбо и Батлер примут участие в прощальном матче Горана Драгича

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Горан Драгич назвал звезд, которые примут участие в его прощальном матче.

«С нетерпением жду этого проекта. Он состоится 23 и 24 августа 2024 года. Я хотел, чтобы он состоялся в Любляне, где я вырос и где находится мой дом. Я также хотел собрать всех звезд, с которыми играл», – сказал знаменитый словенский разыгрывающий.

Драгич назвал звезд, которые планируют принять участие в мероприятии: Лука Дончич, Никола Йокич, Луис Скола, Богдан Богданович, Яннис Адетокумбо, Джимми Батлер, Джефф Хорнасек, Кевин Макхэйл и Стив Нэш.

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