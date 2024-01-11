Тренеры НБА считают, что качество судейства снизилось из-за молодости арбитров

Теги НБА судьи Баскетбол

Тренеры и генеральные менеджеры НБА назвали причины снижения качества судейства.

Журналист The Athletic Дэвид Олдридж спросил нескольких главных тренеров и генеральных менеджеров НБА, считают ли они, что в этом сезоне судейство стало хуже. Результаты разделились: большинство тренеров сказали «да», большинство руководителей ответили «нет».

Главными причинами того, что качество судейства снизилось, назвали молодость некоторых судей и отсутствие навыков межличностного общения у судей в целом.

«Мне кажется, что плохих судей стало больше, а главные судьи стали моложе. Некоторых ребят постарше понизили, а более молодые учатся, но не обладают такими же навыками взаимодействия с людьми. Некоторые из них принимают все слишком близко к сердцу, и мне кажется, что это видно. Я думаю, что дело в методах обучения судей. Лучшие судьи — это те, с кем можно поговорить. Они ответят вам, но потом все разойдутся. Эти парни держат игру под контролем», — сказал один из главных тренеров.

«Я думаю, что одной из причин является приток молодых судей, а также то, как их учат. У более возрастных судей есть чувство ритма и способность чувствовать эмоции игроков. Судей учат судить, а не играть. На мой взгляд, они уделяют больше внимания расположению и передвижению судей. Они не видят и не понимают игру», – отметил другой главный тренер лиги.

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3 комментария
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Может из-за того, что третий арбитр - баба? Сегодня смотрел Миньку с Бостоном, поржал, как арбиторша, арбитриня, арбитресса притормаживала со свистками, как бегала с выпученными глазами к мужикам, потому что аут вообще не успевала замечать, несмотря на то, что ближайшая. Дебилизм толерантный.
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А раньше типа он нормальный был?
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