Количество удалений в НБА сократилось по сравнению с двумя предыдущими сезонами

Теги НБА судьи Баскетбол

В нынешнем сезоне НБА судьи 26 раз удаляли игроков с площадки.

После большого количества удалений в начале сезона судьи в последнее время замедлили темп. Если темп сохранится, количество удалений в сезоне-2023/24 будет около 60.

Это меньше, чем в прошлом сезоне (75) и в предыдущем (83), но больше, чем в любом сезоне с 2013/14 по 2020/21. Согласно данным Тома Хаберстро на его веб-сайте Tom The Finder, в те сезоны в лиге обычно происходило от 40 до 50 удалений.

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2 комментария
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В этом сезоне две дисквалификации Грина. Совпадение?
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