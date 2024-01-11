Количество удалений в НБА сократилось по сравнению с двумя предыдущими сезонами

В нынешнем сезоне НБА судьи 26 раз удаляли игроков с площадки.

После большого количества удалений в начале сезона судьи в последнее время замедлили темп. Если темп сохранится, количество удалений в сезоне-2023/24 будет около 60.

Это меньше, чем в прошлом сезоне (75) и в предыдущем (83), но больше, чем в любом сезоне с 2013/14 по 2020/21. Согласно данным Тома Хаберстро на его веб-сайте Tom The Finder, в те сезоны в лиге обычно происходило от 40 до 50 удалений.