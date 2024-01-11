Чарльз Баркли: «Я бы дал Аарону Роджерсу по морде». Ранее квотербек «Джетс» намекнул на причастность телеведущего Джимми Киммела к «списку Эпштейна»

Теги НБА Чарльз Баркли НФЛ Аарон Роджерс Джимми Киммел Баскетбол

Чарльз Баркли ответил Аарону Роджерсу, обвинившему Джимми Киммела в педофилии.

Квотербек «Нью-Йорка», 2 января обсуждая в шоу Pat McAfee Show так называемый «список Джеффри Эпштейна», намекнул на причастность к нему знаменитого телеведущего: «Многие люди, включая Джимми Киммела, очень надеются, что список не станет доступен общественности».

Роджерс говорил о перечне «сообщников и клиентов» покончившего с собой в 2019 году Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и склонении к проституции.

«Я бы дал ему по морде. Все знают, что значит «дать по морде».

Когда ты в центре внимания, люди будут говорить о тебе всякие гадости, что вполне естественно. Но когда о тебе говорят, что ты развлекался с педофилами – людьми, занимающимися сексом с несовершеннолетними девочками, – для меня это за гранью», – объяснил бывший игрок НБА в эфире CBS Mornings.

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24 комментария
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один идиот очень убого пошутил и из-за этого Джимми теперь ассоциируется с очень мерзкими явлениями, хотя нет ни одного даже косвенного намека на его не то, что участие, но даже общение с фигурантами.
так что "дать в морду" - это очень по божески, лучше бы отсудить десяток-другой млн, чтобы "юморист" Роджерс думал в следующий раз о шутках на такую тему
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+20
Ответ Vanila Panda
Комментарий скрыт
в каком списке он находится? в списке прифотошопленных к скриншотам?

так там и Стивен Хокинг находится, известный был кобель, да
+18
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+17
Вот так вот и развлекаются богатые и успешные. Жаль, конечно, что эпштейна убили, мог бы многое ещё рассказать про извращенцев на верхах.
+12
-4
+8
Мухаммед женился и жил с ребенком.
+8
-1
+7
Ответ Vanila Panda
Комментарий скрыт
этот список?
https://t.me/sportsru/97970
+4
0
+4
Ответ Vanila Panda
Комментарий скрыт
Ну ка скинь данный список.
+4
0
+4
А Баркли не хочет надавать по морде тем, кто в списке, и тем, кто держит список в тайне?

Ну, чтобы не было намеков - только голые факты.
+5
-3
+2
Ответ оле - топ юрген - клоп
Вот так вот и развлекаются богатые и успешные. Жаль, конечно, что эпштейна убили, мог бы многое ещё рассказать про извращенцев на верхах.
Как говорил один мой знакомый — покойник — я слишком много знал! (с)
+4
-3
+1
Ответ оле - топ юрген - клоп
Вот так вот и развлекаются богатые и успешные. Жаль, конечно, что эпштейна убили, мог бы многое ещё рассказать про извращенцев на верхах.
Рассказал бы как обычно только про тех, кого надо.
+1
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СэрЧарльз с Шаком дрался и как минимум не проиграл вчистую , этого арона он просто затопчет.
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Ответ IntoTheRainBow
в каком списке он находится? в списке прифотошопленных к скриншотам? так там и Стивен Хокинг находится, известный был кобель, да
Да, конечно же один самых влиятельных сутенеров не смог найти способа, как сделать парализованной знаменитости приятно
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Ответ Forza
С чего ты взял, что Роджерс шутил?
https://www.nbcnews.com/news/us-news/jimmy-kimmel-blasts-aaron-rodgers-monologue-jeffrey-epstein-comment-rcna132999
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Ответ quznez
Если бы твоего кореша обвиняли в таком, как бы ты вписывался?
В данной новости не сказано, что они друзья? Да и в целом, вписался бы за друга, если бы был уверен, что он является нормальным человеком. Сейчас любят наговаривать. Но наговаривают на многих и по разным темам, однако Чак бомбануло именно с этой истории. Будто его лично задело. Как триггер. Если из-за дружбы, то вопросов нет. Но у нас тут недавно тоже была своя вечеринка, участники которой начали друг друга сдавать сразу же, делая вид, что они не при делах. Может и в этом скандале на самом деле многие с виду "порядочные" замешаны.
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Ответ daniil_35
А что он вдруг за Киммела вписался? Тоже есть грешки, Чак?
Если бы твоего кореша обвиняли в таком, как бы ты вписывался?
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Наговаривают на святых людей! Да что ж творится то
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что это за бред %)
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Будь я малость помоложе, я бы с милою душой...
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