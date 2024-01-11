Чарльз Баркли: «Я бы дал Аарону Роджерсу по морде». Ранее квотербек «Джетс» намекнул на причастность телеведущего Джимми Киммела к «списку Эпштейна»

Чарльз Баркли ответил Аарону Роджерсу, обвинившему Джимми Киммела в педофилии.

Квотербек «Нью-Йорка», 2 января обсуждая в шоу Pat McAfee Show так называемый «список Джеффри Эпштейна», намекнул на причастность к нему знаменитого телеведущего: «Многие люди, включая Джимми Киммела, очень надеются, что список не станет доступен общественности».

Роджерс говорил о перечне «сообщников и клиентов» покончившего с собой в 2019 году Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и склонении к проституции.

«Я бы дал ему по морде. Все знают, что значит «дать по морде».

Когда ты в центре внимания, люди будут говорить о тебе всякие гадости, что вполне естественно. Но когда о тебе говорят, что ты развлекался с педофилами – людьми, занимающимися сексом с несовершеннолетними девочками, – для меня это за гранью», – объяснил бывший игрок в эфире CBS Mornings.