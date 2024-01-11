Митчелл Робинсон может вернуться в конце сезона. НБА отказала «Никс» в исключении травмированного игрока

Теги травмы Нью-Йорк НБА Митчелл Робинсон Баскетбол

Митчелл Робинсон может успеть восстановиться до начала плей-офф.

По информации источников инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, существует оптимизм, что центровой «Нью-Йорка» сможет вернуться в конце регулярного сезона после операции на голеностопе, что в значительной степени стало причиной того, что НБА отказала «Никс» в исключении травмированного игрока на 7,8 млн долларов.

В среду лига сообщила «Никс», что отклонит заявку организации, в основном потому, что врачи НБА несогласны с оценкой, что Робинсон восстановится только к середине июня.

25-летний Робинсон перенес операцию в декабре после травмы, полученной 8 декабря в матче с «Бостоном». В среднем центровой набирает 6,2 очка и делает 10,3 подбора почти за 30 минут на паркете.

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