Митчелл Робинсон может вернуться в конце сезона. НБА отказала «Никс» в исключении травмированного игрока

Митчелл Робинсон может успеть восстановиться до начала плей-офф.

По информации источников инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, существует оптимизм, что центровой « » сможет вернуться в конце регулярного сезона после операции на голеностопе, что в значительной степени стало причиной того, что отказала «Никс» в исключении травмированного игрока на 7,8 млн долларов.

В среду лига сообщила «Никс», что отклонит заявку организации, в основном потому, что врачи НБА несогласны с оценкой, что восстановится только к середине июня.

25-летний Робинсон перенес операцию в декабре после травмы, полученной 8 декабря в матче с «Бостоном». В среднем центровой набирает 6,2 очка и делает 10,3 подбора почти за 30 минут на паркете.