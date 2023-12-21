Обозреватель Стефан Бонди: «Никс» не раскрывают информацию о травме Робинсона, но я слышал, что это был перелом и потребовалась установка винтов»

Теги травмы Нью-Йорк НБА Митчелл Робинсон Баскетбол

«Никс» ожидают, что центровой Митчелл Робинсон пропустит остаток сезона-2023/24 из-за травмы.

«Никс» не раскрывают информацию о травме Робинсона, но я слышал, что это был перелом и потребовалась установка винтов», – пишет обозреватель Стефан Бонди.

Показатели 25-летнего центрового в регулярке-2023/24 составляют в среднем 6,2 очка, 10,3 подбора и 1,3 блок-шота при 59,2% реализации с игры и 36,8% с линии штрафных бросков.

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