Обозреватель Стефан Бонди: «Никс» не раскрывают информацию о травме Робинсона, но я слышал, что это был перелом и потребовалась установка винтов»

«Никс» ожидают, что центровой пропустит остаток сезона-2023/24 из-за травмы.

«Никс» не раскрывают информацию о травме Робинсона, но я слышал, что это был перелом и потребовалась установка винтов», – пишет обозреватель Стефан Бонди.

Показатели 25-летнего центрового в регулярке-2023/24 составляют в среднем 6,2 очка, 10,3 подбора и 1,3 блок-шота при 59,2% реализации с игры и 36,8% с линии штрафных бросков.