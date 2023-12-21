Митчелл Робинсон вылетел до конца сезона-2023/24 из-за травмы

« » подал заявку на получение исключения на сумму 7,8 миллиона долларов после травмы центрового .

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Никс» ожидают, что Робинсон пропустит остаток сезона-2023/24.

Робинсон получил травму на прошлой неделе и должен был перенести операцию на левом голеностопе, организация не стала вдаваться в подробности повреждения баскетболиста.

Показатели 25-летнего центрового в регулярке-2023/24 составляют в среднем 6,2 очка, 10,3 подбора и 1,3 блок-шота при 59,2% реализации с игры и 36,8% с линии штрафных бросков.