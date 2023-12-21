Митчелл Робинсон вылетел до конца сезона-2023/24 из-за травмы

Теги травмы Нью-Йорк НБА Митчелл Робинсон Баскетбол

«Нью-Йорк» подал заявку на получение исключения на сумму 7,8 миллиона долларов после травмы центрового Митчелла Робинсона.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Никс» ожидают, что Робинсон пропустит остаток сезона-2023/24.

Робинсон получил травму на прошлой неделе и должен был перенести операцию на левом голеностопе, организация не стала вдаваться в подробности повреждения баскетболиста.

Показатели 25-летнего центрового в регулярке-2023/24 составляют в среднем 6,2 очка, 10,3 подбора и 1,3 блок-шота при 59,2% реализации с игры и 36,8% с линии штрафных бросков.

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5 комментариев
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Митчелл Робинсон величайший подборщик современности.

За 20 своих матчей сезона набрал 112 подборов на чужом щите. Гобер 92 подбора за 25 матчей, Дэвис 88 за 25 матчей, вся Оклахома 215 за 25 матчей, весь Вашингтон 213 за 26 матчей.

Имеет наивысший Net-рейтинг в истории НБА (Net-рейтинг = разница между атакующим ORtg и защитным рейтингом DRtg). 140-107=+33. Говоря по-простому, за 100 атак Митчелл Робинсон делает разницу в счёте +33. Величайший. Для сравнения:

Джордан 118-103=+15.
Леброн 116-104=+12.
Мэджик 121-104=+17.
Баркли 119-105=+14.
Стоктон 121-104=+17.
Мэлоун 113-101=+12.
Дюрант 118-106=+12.
Янис 116-105=+11.
Шакил 113-101=+12.
Д.Робинсон 116-96=+20.
Кавай 119-102=+17.
Йокич 125-107=+18.

Дабы не лишать чемпионат интриги, руководство НБА тихонько попросило Никс отправить Робинсона на лечение до конца сезона.
+2
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+2
Ну всё, у Никс Беда
Хартенштайн отличный запасной центр, энергичный , любит бороться /толкаться, но это не основной центр.
Симс тоже травму получил, он хоть и может головой до кольца допрыгнуть, кроме этого ничего не умеет - ни защищаться, ни бросать, даже подбирать не может, если мяч к нему не упадет
выход один - Тадж Гибсон по 35 минут, как в молодости)
+1
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+1
Потеря(
0
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Ответ Air Rodman
Митчелл Робинсон величайший подборщик современности. За 20 своих матчей сезона набрал 112 подборов на чужом щите. Гобер 92 подбора за 25 матчей, Дэвис 88 за 25 матчей, вся Оклахома 215 за 25 матчей, весь Вашингтон 213 за 26 матчей. Имеет наивысший Net-рейтинг в истории НБА (Net-рейтинг = разница между атакующим ORtg и защитным рейтингом DRtg). 140-107=+33. Говоря по-простому, за 100 атак Митчелл Робинсон делает разницу в счёте +33. Величайший. Для сравнения: Джордан 118-103=+15. Леброн 116-104=+12. Мэджик 121-104=+17. Баркли 119-105=+14. Стоктон 121-104=+17. Мэлоун 113-101=+12. Дюрант 118-106=+12. Янис 116-105=+11. Шакил 113-101=+12. Д.Робинсон 116-96=+20. Кавай 119-102=+17. Йокич 125-107=+18. Дабы не лишать чемпионат интриги, руководство НБА тихонько попросило Никс отправить Робинсона на лечение до конца сезона.
А еще по карьере бросает с игры с процентом 70...это тоже рекорд с большим отрывом
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Ответ Air Rodman
Митчелл Робинсон величайший подборщик современности. За 20 своих матчей сезона набрал 112 подборов на чужом щите. Гобер 92 подбора за 25 матчей, Дэвис 88 за 25 матчей, вся Оклахома 215 за 25 матчей, весь Вашингтон 213 за 26 матчей. Имеет наивысший Net-рейтинг в истории НБА (Net-рейтинг = разница между атакующим ORtg и защитным рейтингом DRtg). 140-107=+33. Говоря по-простому, за 100 атак Митчелл Робинсон делает разницу в счёте +33. Величайший. Для сравнения: Джордан 118-103=+15. Леброн 116-104=+12. Мэджик 121-104=+17. Баркли 119-105=+14. Стоктон 121-104=+17. Мэлоун 113-101=+12. Дюрант 118-106=+12. Янис 116-105=+11. Шакил 113-101=+12. Д.Робинсон 116-96=+20. Кавай 119-102=+17. Йокич 125-107=+18. Дабы не лишать чемпионат интриги, руководство НБА тихонько попросило Никс отправить Робинсона на лечение до конца сезона.
а что рэндл не может подберать
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