Кавай Ленард подписал продление контракта с «Клипперс». 152,4 миллиона долларов за 3 года

Форвард Кавай Ленард и «Клипперс» договорились о продлении контракта.

Контракт будет продлен на три года, за которые форвард заработает 152,4 миллиона долларов. Новое соглашение полностью гарантировано и рассчитано до конца сезона-2026/27. В контракте нет опции игрока.

Переговоры о продлении контракта с другим лидером команды продолжаются. Клуб по-прежнему хочет заключить с обоими звездами долгосрочные контракты, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на источники.

В контрактах обоих игроков есть опция игрока на 48,8 миллиона долларов на следующий сезон. Чтобы подписать продление, Ленард должен отказаться от опции.

Крайний срок для подписания продления контракта – 30 июня.

Ленард с момента прихода в « » сыграл в 56,1% матчей своей команды в регулярном чемпионате, пропустив 151 матч из 344.