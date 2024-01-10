Кавай Ленард подписал продление контракта с «Клипперс». 152,4 миллиона долларов за 3 года

Теги переходы Клипперс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Форвард Кавай Ленард и «Клипперс» договорились о продлении контракта.

Контракт будет продлен на три года, за которые форвард заработает 152,4 миллиона долларов. Новое соглашение полностью гарантировано и рассчитано до конца сезона-2026/27. В контракте нет опции игрока.

Переговоры о продлении контракта с другим лидером команды Полом Джорджем продолжаются. Клуб по-прежнему хочет заключить с обоими звездами долгосрочные контракты, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на источники.

В контрактах обоих игроков есть опция игрока на 48,8 миллиона долларов на следующий сезон. Чтобы подписать продление, Ленард должен отказаться от опции.

Крайний срок для подписания продления контракта Ленарда – 30 июня.

Ленард с момента прихода в «Клипперс» сыграл в 56,1% матчей своей команды в регулярном чемпионате, пропустив 151 матч из 344.

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18 комментариев
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Ну тут у Клипперс не было выбора - Кавая даже со всей его историей травм нужно было продлевать. Интересно на сколько лет контракт.
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Как игрок конечно заслуживает любой супер пупер макс, но с его мед картой контракт должен быть по аналогии Зайоновского. Здоровы две ноги получаешь 100%, одна захромала 70%, обе то 50. Утрирую конечно.
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Ответ LilAnswer
Ну тут у Клипперс не было выбора - Кавая даже со всей его историей травм нужно было продлевать. Интересно на сколько лет контракт.
Three years, $152.4M
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+5
Ответ LilAnswer
Ну тут у Клипперс не было выбора - Кавая даже со всей его историей травм нужно было продлевать. Интересно на сколько лет контракт.
Все верно, это его команда. Даже если он будет играть 50-60% игр, то все же лучше играть с надеждой, чем просто уходить в очередную перестройку. Здоровья Каваю!!!
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Ответ haibr
Как игрок конечно заслуживает любой супер пупер макс, но с его мед картой контракт должен быть по аналогии Зайоновского. Здоровы две ноги получаешь 100%, одна захромала 70%, обе то 50. Утрирую конечно.
У них с пухлым всё же разные истории, у киборга все травмы именно, что травмы, а не просто разгельдяйское отношение к физ форме
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По сути, клуб в заложниках у двух травматов
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Ответ maryat
У них с пухлым всё же разные истории, у киборга все травмы именно, что травмы, а не просто разгельдяйское отношение к физ форме
Так за редким исключением (когда например Дирку на закате карьеры насыпали т.к ранее он ужимался ради платёжки) платят за игру и неважно по какой причине играть ты не можешь. А то что Кавай и 70% матчей по этому контракту не отыграет, Вангой быть не нужно. Я к сожалению практически уверен, что Кавай закончит карьеру посреди сезона, от очередной травмы. Повторю, к сожалению. Никаких камней в его огород, здоровье оно такое.
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Можно просидеть 2-3 года, а деньги дают. Сложно поставить запятую иначе:
Продлить, нельзя отказать
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Если бы не травмы, то Кавай вполне мог бы быть таким же раскрученным, как Леброн и Карри
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152 млн на 3 года
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Так вот он чего в этом сезоне почти не пропускал игры. Но теперь похоже опять начнется славный load managment.
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Отпускать его бесплатно в краткосрочной перспективе в любом случае не вариант даже если вдруг снова сломается, так что наверное правильно сделали. Вряд ли он будет стоить дешевле летом, а так избавились от риска, что кто-то переманит (у Филы капспейс под максималку вероятно будет, а еще наверное у Оклахомы, которая может привлечь свободных агентов своим молодым ядром уже показывающим хорошие результаты и тонной пиков на усиление в будущем). Продлили пожалуй на оптимальный срок, на более короткий смысла мало, на более длинный опасно с его историей травм. Хорошо бы конечно и Джорджа заранее продлить, но не хочется, чтобы за максималку. С новыми правилами у ЛАК будут проблемы если всем по 50 млн. в год платить. Да и продлив Джорджа за максималку трудно будет Хардена убедить согласиться на меньшее.
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Ответ Dougie Hamilton
Если он завоюет гайку с Клипперс, то его можно будет уже считать игроком, равным по величине с Карри и Броном. Но он бы никогда не был раскручен из-за его покерфэйса. Вся его прелесть - в его игре. Здоровый Кавай просто не имеет сравнений. Единственный его реальный провал за карьеру - это слив Наггетс в пузыре. Ну и может ещё вылет от Клипперс в первом раунде, хотя тогда ЛАК очень сильные были.
Если четыре старика завоюют на старости лет эти перстни, то это будет великая история наравне с Бостоном- 2008. По поводу Кавая, всё же действительно он не такой харизматичный, как Брон или Стеф, но думаю играл бы чаще, и тем самым выигрывал бы чаще, то тут никакой покерфэйс мог бы ему и не понадобиться
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Ответ Fyuted
А ведь могли подписать на эти деньги какого-либо приличного игрока....
Не смогли бы, они выше потолка зарплат даже без контракта Кавая
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