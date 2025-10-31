Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней

В женской НБА отсрочили наступление локаута.

Стороны пока не могут договориться по условиям нового коллективного соглашения. Баскетболистки хотят существенно увеличить заработки на фоне нового телевизионного соглашения и роста оценочной стоимости клубов.

Основной дедлайн должен был наступить сегодня, 31 октября. Стороны согласовали 30-дневную отсрочку. В прошлый раз (в 2019 году) потребовалось 60 дней, чтобы прийти к окончательному варианту CBA.

Баскетболистки согласились с отсрочкой с условием возможности прервать ее после уведомления за 48 часов.