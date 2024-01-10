Док Риверс: «Клипперс» – самая талантливая команда в НБА. Они отлично подходят друг другу, Харден показывает потрясающий баскетбол»

Док Риверс высоко оценил шансы «Клипперс» на чемпионство.

«Это самая талантливая команда в . Если проанализировать восемь или девять лучших команд, то в НБА нет более талантливого коллектива. Не думаю, что кто-то может сравниться с «Клипперс».

Сейчас они отлично подходят друг другу. Расс выходит со скамейки, Пауэлл придает им энергии, Зубац и играют в связке. Джеймс показывает потрясающий баскетбол. И все они здоровы, и все они на паркете.

В плей-офф у « » будет лучшая глубина, у них отличный тренер, и у них много опытных игроков. Каждый в их команде уже ветеран», – объяснил в подкасте Билла Симмонса.

«Клипперс» (23-13) идут на 4-м месте в Западной конференции.