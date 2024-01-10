Netflix снимает документальный сериал об игроках НБА

НБА и Netflix снимают новый документальный сериал о жизни звезд лиги.

Фильм будет снят по аналогии с сериалом «Квотербек» об игроках НФЛ.

В качестве героев для первого сезона были выбраны Леброн Джеймс («Лейкерс»), («Бостон»), («Майами»), («Миннесота») и («Сакраменто»).

Компании SpringHill Леброна Джеймса, Higher Ground Productions Барака Обамы и Omaha Productions Пейтона Мэннинга объединились для производства сериала. Съемки уже идут.