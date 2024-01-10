Netflix снимает документальный сериал об игроках НБА
НБА и Netflix снимают новый документальный сериал о жизни звезд лиги.
Фильм будет снят по аналогии с сериалом «Квотербек» об игроках НФЛ.
В качестве героев для первого сезона были выбраны Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Джимми Батлер («Майами»), Энтони Эдвардс («Миннесота») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).
Компании SpringHill Леброна Джеймса, Higher Ground Productions Барака Обамы и Omaha Productions Пейтона Мэннинга объединились для производства сериала. Съемки уже идут.
Нетфликс и, тем более Лига, не пойдет на то, чтобы выдать честный и неоднозначный контент об игроках. Рад буду ошибаться.