Netflix снимает документальный сериал об игроках НБА

Теги Леброн Джеймс НБА Джимми Батлер Домантас Сабонис Джейсон Тейтум Netflix Энтони Эдвардс Баскетбол

НБА и Netflix снимают новый документальный сериал о жизни звезд лиги.

Фильм будет снят по аналогии с сериалом «Квотербек» об игроках НФЛ.

В качестве героев для первого сезона были выбраны Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Джимми Батлер («Майами»), Энтони Эдвардс («Миннесота») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).

Компании SpringHill Леброна Джеймса, Higher Ground Productions Барака Обамы и Omaha Productions Пейтона Мэннинга объединились для производства сериала. Съемки уже идут.

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8 комментариев
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Бурунов в роли Леброна
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Взяли Сабонтиса не для расового разнообразия, а потому что он еврей
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Ответ Параходыч
Все герои будут белыми?
Что за расизм? Все будут черные, и Сабонис тоже.
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Мечтаю о документалке про бабл
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Зная их повестку - трашно представить, что за сюжет будет у Netflix....
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Уверен, получится норм, но не более: чрезвычайно политкорректно, стерильно и, в плохом смысле, задушевно.

Нетфликс и, тем более Лига, не пойдет на то, чтобы выдать честный и неоднозначный контент об игроках. Рад буду ошибаться.
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Ответ John Bahnone
Мечтаю о документалке про бабл
Черт возьми, а ведь это было бы гениально! Ещё бы добавили кадров, которые игроки и сотрудники наснимали за это время...
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