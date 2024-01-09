Кевин Дюрэнт об игре с Уэстбруком и Харденом в «Оклахоме»: «Это было особенное время»

Дюрэнт поделился воспоминаниями об игре с Уэстбруком и Харденом в «Оклахоме».

«Мы никогда не забудем те моменты, которые мы пережили вместе в начале наших карьер. Как мне кажется, многие команды и многие спортивные клубы смотрели на ту молодую команду как на что-то, чему стоит подражать.

Это было особенное время. Мне всегда нравилось играть с этими парнями, поэтому приятно видеть, что они добиваются определенных успехов и продолжают выступать после 15, 16, 17 лет в лиге. На них всегда интересно смотреть», – сказал форвард « ».