Кевин Дюрэнт об игре с Уэстбруком и Харденом в «Оклахоме»: «Это было особенное время»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Джеймс Харден Баскетбол

Дюрэнт поделился воспоминаниями об игре с Уэстбруком и Харденом в «Оклахоме».

«Мы никогда не забудем те моменты, которые мы пережили вместе в начале наших карьер. Как мне кажется, многие команды и многие спортивные клубы смотрели на ту молодую команду как на что-то, чему стоит подражать.

Это было особенное время. Мне всегда нравилось играть с этими парнями, поэтому приятно видеть, что они добиваются определенных успехов и продолжают выступать после 15, 16, 17 лет в лиге. На них всегда интересно смотреть», – сказал форвард «Финикса».

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6 комментариев
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Это была особенная команда! имхо
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Время молодости всегда особенное. И неважно,где и чем ты занимаешься.
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Именно с той Оклахомы начал смотреть НБА) сейчас переживаю за ЛАК и Санс из-за этих парней) когда-то мы были молодыми,эх время летит) жаль ,в 2012 и 2014 и 2016 годах были близки к титулу они)
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"Так обменяйте же его домой, в Оклахому" - написал фейковый аккаунт в твиттере и удалил сообщение
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Ну что, обмен в Клипперс?)
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Ответ ID89
"Так обменяйте же его домой, в Оклахому" - написал фейковый аккаунт в твиттере и удалил сообщение
в Клипперс, снова объединиться всем вместе)
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