Кеньон Мартин: «Вспомните игроков, которые выкладываются на паркете больше, чем Расселл Уэстбрук. На ум приходит только Деннис Родман»

Теги Кеньон Мартин Клипперс НБА Деннис Родман Расселл Уэстбрук Баскетбол

Кеньон Мартин отдал должное Расселлу Уэстбруку.

«Вспомните игроков, о которых можно сказать, что они выкладываются на паркете больше, чем Расс. На ум приходит только один, возможно, Деннис Родман, но только в том смысле, что он выкладывается на все сто процентов в каждом владении, и что за этим следует – чемпионство.

Я не потерплю никакой клеветы в адрес Расселла Уэстбрука. Потому что вижу себя в нем. Как бы я себя ни чувствовал, что бы ни происходило дома, что бы ни происходило между мной и моим главным тренером, я делал установку, что буду стараться каждую секунду, несмотря ни на что.

Уважаю это, потому что сам был таким», – заявил Мартин в подкасте Гилберта Аренаса.

4 комментария
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ну да, особенно в защите)
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Да, Расс пахарь, но без царя в голове. Как и Родман
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Никто не приходит.
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Карузо
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