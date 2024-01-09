Кеньон Мартин: «Вспомните игроков, которые выкладываются на паркете больше, чем Расселл Уэстбрук. На ум приходит только Деннис Родман»

Кеньон Мартин отдал должное Расселлу Уэстбруку.

«Вспомните игроков, о которых можно сказать, что они выкладываются на паркете больше, чем . На ум приходит только один, возможно, , но только в том смысле, что он выкладывается на все сто процентов в каждом владении, и что за этим следует – чемпионство.

Я не потерплю никакой клеветы в адрес Расселла Уэстбрука. Потому что вижу себя в нем. Как бы я себя ни чувствовал, что бы ни происходило дома, что бы ни происходило между мной и моим главным тренером, я делал установку, что буду стараться каждую секунду, несмотря ни на что.

Уважаю это, потому что сам был таким», – заявил в подкасте Гилберта Аренаса.