Евролига. Женщины. «Сепси» примет «Валенсию», УСК сыграет с «Авенидой» и другие матчи

Теги результаты Евролига жен УСК жен Вильнев д′Аск жен Авенида жен Пулковице жен Дьор жен Сарагоса жен Валенсия жен Ланды жен Виртус жен Мерсин жен ДВТК жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут семь матчей.

Румынский «Сепси» примет испанскую «Валенсию», чешский УСК дома сыграет с испанской «Авенидой».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А 

Люблин Польша – ДВТК Венгрия

10 января. 20:00

Сепси Румыния – Валенсия Испания

10 января. 20:00

САРАГОСА ИСПАНИЯ – Виллербан Франция

10 января. 22:00

 

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 9-1, ДВТК Венгрия – 8-2, Сарагоса Испания – 7-3, Фамила Италия – 6-4, Валенсия Испания – 4-6, Виллербан Франция – 3-7, Сепси Румыния – 2-8, Люблин Польша – 1-9. 

Группа B

Пулковице Польша – Мерсин Турция

10 января. 21:00

УСК Чехия – Авенида Испания

10 января. 21:00

Ланды Франция – Дьор Венгрия

10 января. 21:30

Виртус Италия – Вильнев-д’Аск Франция

10 января. 22:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 9-1, Мерсин Турция – 6-4, Вильнев-д’Аск Франция – 6-4, Пулковице Польша – 6-4, Авенида Испания – 5-5, Виртус Италия – 5-5, Ланды Франция – 2-8, Дьор Венгрия – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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