Евролига. Женщины. «Сепси» примет «Валенсию», УСК сыграет с «Авенидой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут семь матчей.

Румынский «Сепси» примет испанскую «Валенсию», чешский УСК дома сыграет с испанской «Авенидой».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Люблин Польша – ДВТК Венгрия

10 января. 20:00

Сепси Румыния – Валенсия Испания

10 января. 20:00

САРАГОСА ИСПАНИЯ – Виллербан Франция

10 января. 22:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 9-1, ДВТК Венгрия – 8-2, Сарагоса Испания – 7-3, Фамила Италия – 6-4, Валенсия Испания – 4-6, Виллербан Франция – 3-7, Сепси Румыния – 2-8, Люблин Польша – 1-9.

Группа B

Пулковице Польша – Мерсин Турция

10 января. 21:00

УСК Чехия – Авенида Испания

10 января. 21:00

Ланды Франция – Дьор Венгрия

10 января. 21:30

Виртус Италия – Вильнев-д’Аск Франция

10 января. 22:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 9-1, Мерсин Турция – 6-4, Вильнев-д’Аск Франция – 6-4, Пулковице Польша – 6-4, Авенида Испания – 5-5, Виртус Италия – 5-5, Ланды Франция – 2-8, Дьор Венгрия – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.