Евролига. Женщины. «Сепси» примет «Валенсию», УСК сыграет с «Авенидой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут семь матчей.
Румынский «Сепси» примет испанскую «Валенсию», чешский УСК дома сыграет с испанской «Авенидой».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Люблин Польша – ДВТК Венгрия
10 января. 20:00
Сепси Румыния – Валенсия Испания
10 января. 20:00
САРАГОСА ИСПАНИЯ – Виллербан Франция
10 января. 22:00
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 9-1, ДВТК Венгрия – 8-2, Сарагоса Испания – 7-3, Фамила Италия – 6-4, Валенсия Испания – 4-6, Виллербан Франция – 3-7, Сепси Румыния – 2-8, Люблин Польша – 1-9.
Группа B
Пулковице Польша – Мерсин Турция
10 января. 21:00
УСК Чехия – Авенида Испания
10 января. 21:00
Ланды Франция – Дьор Венгрия
10 января. 21:30
Виртус Италия – Вильнев-д’Аск Франция
10 января. 22:30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 9-1, Мерсин Турция – 6-4, Вильнев-д’Аск Франция – 6-4, Пулковице Польша – 6-4, Авенида Испания – 5-5, Виртус Италия – 5-5, Ланды Франция – 2-8, Дьор Венгрия – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.