Евролига. Женщины. УСК сыграет с «Пулковице», «Сарагоса» примет ДВТК и другие матчи
В среду, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут семь матчей.
Чешский УСК сыграет с польским «Пулковице», испанская «Сарагоса» примет венгерский ДВТК.
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Сарагоса Испания – ДВТК Венгрия
13 декабря. 22.00
Люблин Польша – Валенсия Испания
13 декабря. 22.00
Фамила Италия – Сепси Румыния
13 декабря. 22.00
Турнирное положение: ДВТК Венгрия – 7-0, Фенербахче Турция – 7-1, Сарагоса Испания – 5-2, Фамила Италия – 4-3, Валенсия Испания – 3-4, Виллербан Франция – 2-6, Люблин Польша – 1-6, Сепси Румыния – 0-7.
Группа B
УСК Прага Чехия – Пулковице Польша
13 декабря. 21.00
Ланды Франция – Мерсин Турция
13 декабря. 21.30
Вильнев-д’Аск Франция – Авенида Испания
13 декабря. 22.00
Виртус Италия – Дьор Венгрия
13 декабря. 22.30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 6-1, Мерсин Турция – 5-2, Пулковице Польша – 4-3, Авенида Испания – 4-3, Вильнев-д’Аск Франция – 4-3, Виртус Италия – 3-4, Дьор Венгрия – 1-6, Ланды Франция – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.