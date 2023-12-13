Евролига. Женщины. УСК сыграет с «Пулковице», «Сарагоса» примет ДВТК и другие матчи

В среду, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут семь матчей.

Чешский УСК сыграет с польским «Пулковице», испанская «Сарагоса» примет венгерский ДВТК.

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Сарагоса Испания – ДВТК Венгрия

13 декабря. 22.00

Люблин Польша – Валенсия Испания

13 декабря. 22.00

Фамила Италия – Сепси Румыния

13 декабря. 22.00

Турнирное положение: ДВТК Венгрия – 7-0, Фенербахче Турция – 7-1, Сарагоса Испания – 5-2, Фамила Италия – 4-3, Валенсия Испания – 3-4, Виллербан Франция – 2-6, Люблин Польша – 1-6, Сепси Румыния – 0-7.

Группа B

УСК Прага Чехия – Пулковице Польша

13 декабря. 21.00

Ланды Франция – Мерсин Турция

13 декабря. 21.30

Вильнев-д’Аск Франция – Авенида Испания

13 декабря. 22.00

Виртус Италия – Дьор Венгрия

13 декабря. 22.30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 6-1, Мерсин Турция – 5-2, Пулковице Польша – 4-3, Авенида Испания – 4-3, Вильнев-д’Аск Франция – 4-3, Виртус Италия – 3-4, Дьор Венгрия – 1-6, Ланды Франция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.