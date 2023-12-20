Евролига. Женщины. «Фенербахче» – «Сарагоса», «Валенсия» сыграет с «Виллербаном» и другие матчи

В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут восемь матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет испанскую «Сарагосу», испанская «Валенсия» дома сыграет с французским «Виллербаном».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Фенербахче Турция – Сарагоса Испания

20 декабря. 18:00

ДВТК Венгрия – Фамила Италия

20 декабря. 20:00

Сепси Румыния – Люблин Польша

20 декабря. 20:00

Валенсия Испания – Виллербан Франция

20 декабря. 21:15

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 8-1, ДВТК Венгрия – 7-2, Сарагоса Испания – 7-2, Фамила Италия – 6-3, Валенсия Испания – 4-5, Виллербан Франция – 2-7, Люблин Польша – 1-8, Сепси Румыния – 1-8.

Группа B

Мерсин Турция – Вильнев-д’Аск Франция

20 декабря. 19:30

Пулковице Польша – Ланды Франция

20 декабря. 21:00

УСК Прага Чехия – Дьор Венгрия

20 декабря. 21:00

Авенида Испания – Виртус Италия

20 декабря. 22:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 8-1, Мерсин Турция – 6-3, Авенида Испания – 5-4, Вильнев-д’Аск Франция – 5-4, Пулковице Польша – 5-4, Виртус Италия – 4-5, Ланды Франция – 2-7, Дьор Венгрия – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.