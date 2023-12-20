Евролига. Женщины. «Фенербахче» – «Сарагоса», «Валенсия» сыграет с «Виллербаном» и другие матчи
В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут восемь матчей.
Турецкий «Фенербахче» примет испанскую «Сарагосу», испанская «Валенсия» дома сыграет с французским «Виллербаном».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Фенербахче Турция – Сарагоса Испания
20 декабря. 18:00
ДВТК Венгрия – Фамила Италия
20 декабря. 20:00
Сепси Румыния – Люблин Польша
20 декабря. 20:00
Валенсия Испания – Виллербан Франция
20 декабря. 21:15
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 8-1, ДВТК Венгрия – 7-2, Сарагоса Испания – 7-2, Фамила Италия – 6-3, Валенсия Испания – 4-5, Виллербан Франция – 2-7, Люблин Польша – 1-8, Сепси Румыния – 1-8.
Группа B
Мерсин Турция – Вильнев-д’Аск Франция
20 декабря. 19:30
Пулковице Польша – Ланды Франция
20 декабря. 21:00
УСК Прага Чехия – Дьор Венгрия
20 декабря. 21:00
Авенида Испания – Виртус Италия
20 декабря. 22:30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 8-1, Мерсин Турция – 6-3, Авенида Испания – 5-4, Вильнев-д’Аск Франция – 5-4, Пулковице Польша – 5-4, Виртус Италия – 4-5, Ланды Франция – 2-7, Дьор Венгрия – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.