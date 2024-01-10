О Джи Ануноби стал 1-м в истории НБА, чей показатель плюс/минус в пяти матчах за новую команду превысил отметку «100»

Теги Нью-Йорк Квентин Ричардсон НБА О Джи Ануноби Баскетбол

О Джи Ануноби установил рекорд НБА после обмена в «Никс».

Форвард стал 1-м в истории лиги, чей показатель плюс/минус в пяти матчах за новую команду превысил отметку 100.

Показатель Ануноби после перехода в «Нью-Йорк» – «+111».

Предыдущий рекорд был установлен Квентином Ричардсоном, который по ходу сезона-04/05 стал игроком «Финикса» и в первых пяти встречах выдал «+95».

«Никс» выиграли все пять матчей с Ануноби в составе. О Джи набирает 12,0 очка и 5,3 подбора в среднем за игру.

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1 комментарий
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Сразу большая польза команде. А Кирпичник Барретт уже -100 скорее наскребал скорее в Торонто лол
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