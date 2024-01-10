О Джи Ануноби стал 1-м в истории НБА, чей показатель плюс/минус в пяти матчах за новую команду превысил отметку «100»
О Джи Ануноби установил рекорд НБА после обмена в «Никс».
Форвард стал 1-м в истории лиги, чей показатель плюс/минус в пяти матчах за новую команду превысил отметку 100.
Показатель Ануноби после перехода в «Нью-Йорк» – «+111».
Предыдущий рекорд был установлен Квентином Ричардсоном, который по ходу сезона-04/05 стал игроком «Финикса» и в первых пяти встречах выдал «+95».
«Никс» выиграли все пять матчей с Ануноби в составе. О Джи набирает 12,0 очка и 5,3 подбора в среднем за игру.