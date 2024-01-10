О Джи Ануноби установил рекорд НБА после обмена в «Никс».

Форвард стал 1-м в истории лиги, чей показатель плюс/минус в пяти матчах за новую команду превысил отметку 100.

Показатель Ануноби после перехода в « » – «+111».

Предыдущий рекорд был установлен , который по ходу сезона-04/05 стал игроком «Финикса» и в первых пяти встречах выдал «+95».

«Никс» выиграли все пять матчей с Ануноби в составе. набирает 12,0 очка и 5,3 подбора в среднем за игру.