«Никс» считают, что обладают ресурсами для приобретения еще одного сильного игрока

«Никс» верят, что обладают ресурсами для приобретения еще одного сильного игрока.

« » на прошлой неделе выменял у «Торонто» . Как информирует обозреватель SNY Йен Бегли, руководство клуба считает, что в состоянии добавить в состав еще одного «значительного игрока».

У «Никс» на данный момент имеется 8 доступных для трейда драфт-пиков первого раунда (4 из них собственные).

У клуба также есть несколько игроков под обмен, включая с истекающим контрактом на 18 миллионов долларов.

Ранее сообщалось об интересе «Нью-Йорка» к Карлу-Энтони Таунсу, но Бегли считает подобную сделку маловероятной из-за успешного выступления «Миннесоты».