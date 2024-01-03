«Никс» считают, что обладают ресурсами для приобретения еще одного сильного игрока

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Эван Фурнье Карл-Энтони Таунс О Джи Ануноби Баскетбол

«Никс» верят, что обладают ресурсами для приобретения еще одного сильного игрока.

«Нью-Йорк» на прошлой неделе выменял у «Торонто» О Джи Ануноби. Как информирует обозреватель SNY Йен Бегли, руководство клуба считает, что в состоянии добавить в состав еще одного «значительного игрока».

У «Никс» на данный момент имеется 8 доступных для трейда драфт-пиков первого раунда (4 из них собственные).

У клуба также есть несколько игроков под обмен, включая Эвана Фурнье с истекающим контрактом на 18 миллионов долларов.

Ранее сообщалось об интересе «Нью-Йорка» к Карлу-Энтони Таунсу, но Бегли считает подобную сделку маловероятной из-за успешного выступления «Миннесоты».

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