Леброн Джеймс: «Надеюсь, победа над «Клипперс» поможет «Лейкерс» развиваться в нужном направлении»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс надеется, что победа над «Клипперс» поможет «Лейкерс».

«Лейкерс» в воскресенье прервали серию из 4 поражений, выиграв у соседей со счетом 106:103.

«Попытаемся использовать это для улучшения нашей игры. Но эта победа не отменяет того, как мы провели последние 11-12 матчей. 

Победа над «Клипперс» – хорошее начало. Надеюсь, она поможет «Лейкерс» развиваться в нужном направлении и продолжить работу по созданию сильной команды», – заявил Джеймс

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