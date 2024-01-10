Единая лига ВТБ. «Астана» против «Пармы», «Самара» – «Уралмаш», МБА примет «Нижний Новгород»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Пермская «Парма» в Казахстане сыграет против «Астаны», «Самара» встретится с екатеринбургским « ».

Столичная МБА примет «Нижний Новгород».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 16-5, Локомотив-Кубань – 15-6, Зенит – 14-6, Енисей – 12-9, – 10-10, – 10-10, Уралмаш – 10-10, Руна – 9-11, Автодор – 9-12, – 8-12, МБА – 6-14, Нижний Новгород – 5-15, Минск – 0-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.