Единая лига ВТБ. «Астана» против «Пармы», «Самара» – «Уралмаш», МБА примет «Нижний Новгород»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
Пермская «Парма» в Казахстане сыграет против «Астаны», «Самара» встретится с екатеринбургским «Уралмашем».
Столичная МБА примет «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 января, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 10 января, 19.00, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 10 января, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 16-5, Локомотив-Кубань – 15-6, Зенит – 14-6, Енисей – 12-9, Самара – 10-10, Парма – 10-10, Уралмаш – 10-10, Руна – 9-11, Автодор – 9-12, Астана – 8-12, МБА – 6-14, Нижний Новгород – 5-15, Минск – 0-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.