Единая лига ВТБ. «Астана» против «Пармы», «Самара» – «Уралмаш», МБА примет «Нижний Новгород»

Теги результаты БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана Самара Парма МБА Уралмаш Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Пермская «Парма» в Казахстане сыграет против «Астаны», «Самара» встретится с екатеринбургским «Уралмашем».

Столичная МБА примет «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Парма
Дата проведения
10 января, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Самара – Уралмаш
Дата проведения
10 января, 19.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

МБА – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
10 января, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 16-5, Локомотив-Кубань – 15-6, Зенит – 14-6, Енисей – 12-9, Самара – 10-10, Парма – 10-10, Уралмаш – 10-10, Руна – 9-11, Автодор – 9-12, Астана – 8-12, МБА – 6-14, Нижний Новгород – 5-15, Минск – 0-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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