Пол Джордж о дуэли Янниса Адетокумбо и Виктора Вембаньямы: «Два аватара, играющих друг против друга»

Пол Джордж прокомментировал дуэль Янниса Адетокумбо и Виктора Вембаньямы.

«Поединок Вемби и Янниса, конечно, был особенным.

Они были словно два аватара, играющие друг против друга. Это было круто. Они обладают невероятность изобретательностью, несмотря на такой высокий рост. Проход, навес с отскоком от щита и данк. Затем перевод за спиной против Дэмиана Лилларда и данк. Затем Яннис, забивающий постер-данки», – сказал форвард « ».