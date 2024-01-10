Пол Джордж о дуэли Янниса Адетокумбо и Виктора Вембаньямы: «Два аватара, играющих друг против друга»

Теги Клипперс Милуоки Сан-Антонио НБА Пол Джордж Яннис Адетокумбо Виктор Вембаньяма Баскетбол

Пол Джордж прокомментировал дуэль Янниса Адетокумбо и Виктора Вембаньямы.

«Поединок Вемби и Янниса, конечно, был особенным.

Они были словно два аватара, играющие друг против друга. Это было круто. Они обладают невероятность изобретательностью, несмотря на такой высокий рост. Проход, навес с отскоком от щита и данк. Затем перевод за спиной против Дэмиана Лилларда и данк. Затем Яннис, забивающий постер-данки», – сказал форвард «Клипперс».

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1 комментарий
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Умеет чувак на полджорджевком сказать ☝️🤬
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