Паскаль Сиакам сказал «Сакраменто», что не заинтересован в продлении контракта с клубом в межсезонье
Определилась причина выхода «Кингз» из переговоров по Паскалю Сиакаму.
Бигмен «Торонто» уведомил представителей «Сакраменто», что не заинтересован в продлении контракта с клубом в межсезонье-2024, когда станет свободным агентом.
Калифорнийский клуб в такой ситуации заявил, что не готов выплачивать канадцам требуемую компенсацию за игрока.
Настрой Сиакама, который намерен протестировать рынок следующим летом, сильно осложняет «Рэпторс» задачу обмена 29-летнего игрока с истекающим контрактом.
Большой интерес к Сиакаму проявляет «Индиана».