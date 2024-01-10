Паскаль Сиакам сказал «Сакраменто», что не заинтересован в продлении контракта с клубом в межсезонье

Теги возможные переходы Индиана Сакраменто Торонто НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

Определилась причина выхода «Кингз» из переговоров по Паскалю Сиакаму.

Бигмен «Торонто» уведомил представителей «Сакраменто», что не заинтересован в продлении контракта с клубом в межсезонье-2024, когда станет свободным агентом. 

Калифорнийский клуб в такой ситуации заявил, что не готов выплачивать канадцам требуемую компенсацию за игрока.

Настрой Сиакама, который намерен протестировать рынок следующим летом, сильно осложняет «Рэпторс» задачу обмена 29-летнего игрока с истекающим контрактом.

Большой интерес к Сиакаму проявляет «Индиана».

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Какая вздорная прима-балерина!
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