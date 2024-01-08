Предложение «Кингз» по Паскалю Сиакаму строится вокруг Харрисона Барнса

Теги возможные переходы Сакраменто Торонто НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

«Сакраменто» готов расстаться с Харрисоном Барнсом в сделке по Паскалю Сиакаму.

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Журналист сообщает, что для калифорнийской команды предпочтительнее заключить сделку «как можно скорее», чтобы команда успела сыграться к началу плей-офф.

Однако, по информации Чарании, «Кингз» прекратили все переговоры по камерунскому форварду. «Торонто» вернется к предложению «Сакраменто», если не получит другие от конкурентов на рынке.

31-летний Барнс набирает в среднем 11,4 очка при 47,9% с игры и 41% из-за дуги. За три сезона он заработает 17, 18 и 19 миллионов долларов соответственно.

В 14 матчах в декабре до обмена Ар Джей Барретта и Иммануэла Куикли Сиакам записывал в свой актив 25,6 очка, 5,8 подбора и 5 передач при 56,8% с игры и 41,3% из-за дуги.

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2 комментария
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Барнса то сплавить Сак норм, только вот беда. Он имеет почти нулевую стоимость (если не минусовую)
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Ответ lecterkillhomyuk
Барнса то сплавить Сак норм, только вот беда. Он имеет почти нулевую стоимость (если не минусовую)
Оставшиеся пол года контракта Сиакама имеют ценность не сильно больше)
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