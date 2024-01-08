Предложение «Кингз» по Паскалю Сиакаму строится вокруг Харрисона Барнса

«Сакраменто» готов расстаться с Харрисоном Барнсом в сделке по Паскалю Сиакаму.

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Журналист сообщает, что для калифорнийской команды предпочтительнее заключить сделку «как можно скорее», чтобы команда успела сыграться к началу плей-офф.

Однако, по информации Чарании, «Кингз» прекратили все переговоры по камерунскому форварду. « » вернется к предложению « », если не получит другие от конкурентов на рынке.

31-летний Барнс набирает в среднем 11,4 очка при 47,9% с игры и 41% из-за дуги. За три сезона он заработает 17, 18 и 19 миллионов долларов соответственно.

В 14 матчах в декабре до обмена Ар Джей Барретта и Иммануэла Куикли Сиакам записывал в свой актив 25,6 очка, 5,8 подбора и 5 передач при 56,8% с игры и 41,3% из-за дуги.