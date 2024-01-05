Ожидается, что «Торонто» обменяет Паскаля Сиакама до дедлайна

«Торонто» планирует обменять форварда Паскаля Сиакама до дедлайна.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Тим Бонтемпс.

«Источники в лиге ожидают, что « » расстанется с двукратным участником Матча всех звезд до крайнего срока обменов», – пишет Бонтемпс.

По информации Джейка Фишера из Yahoo! Sports, интерес к Сиакаму проявляют 10 клубов лиги, среди которых « », « », « » и «Детройт». Также в качестве маловероятных вариантов упоминаются «Даллас» и «Филадельфия».