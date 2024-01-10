«Они хотят быть частью шоу». Рашид Уоллес считает, что судьи пытаются управлять нарративами в НБА

Теги Рашид Уоллес НБА судьи Баскетбол

Бывший игрок НБА считает, что судьи сегодня манипулируют игрой.

По мнению Рашида Уоллеса, судьи НБА пытаются создавать определенные истории, которые помогают поддерживать интерес к лиге.

«Они хотят быть частью шоу.

Вот вам сюжет. Судьи удаляют самых хороших парней или «любимцев НБА», которых они продвигают. Теперь они их удаляют, чтобы можно было дать им имидж плохих парней, почти как в реслинге», – сказал Уоллес в подкасте «The Underdog NBA».

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