Рашид Уоллес выступил против распределения нагрузки.

«Распределение нагрузки – это просто чушь собачья. Ограбление болельщиков. У вас есть дети, вы копите деньги, чтобы прийти и посмотреть на конкретного игрока.

И в тот же день читаете на бегущей строке, что он «под вопросом» на эту игру или вообще пропускает из-за лоад-менеджмента. Билеты вы уже не продадите», – поделился бывший игрок .

С этого сезона лига ввела новые правила, касающиеся распределения нагрузки. Отныне два звездных баскетболиста не могут пропускать один матч одновременно с целью получения дополнительного отдыха, а также не могут пропускать встречи, транслируемые по национальному телевидению. Пока ни одна команда эти правила не нарушила.