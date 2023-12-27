Рашид Уоллес: «Распределение нагрузки – это просто чушь собачья. Ограбление болельщиков»

Теги Рашид Уоллес НБА Баскетбол

Рашид Уоллес выступил против распределения нагрузки.

«Распределение нагрузки – это просто чушь собачья. Ограбление болельщиков. У вас есть дети, вы копите деньги, чтобы прийти и посмотреть на конкретного игрока.

И в тот же день читаете на бегущей строке, что он «под вопросом» на эту игру или вообще пропускает из-за лоад-менеджмента. Билеты вы уже не продадите», – поделился бывший игрок НБА.

С этого сезона лига ввела новые правила, касающиеся распределения нагрузки. Отныне два звездных баскетболиста не могут пропускать один матч одновременно с целью получения дополнительного отдыха, а также не могут пропускать встречи, транслируемые по национальному телевидению. Пока ни одна команда эти правила не нарушила.

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