Рашид Уоллес: «Не хотел набирать эти 25 очков и каждый год ездить на Матч звезд. Все помнят победителей – я хотел стать чемпионом»

Рашид Уоллес рассказал, что было его главной мотивацией во время карьеры в НБА.

«Я просто хотел стать чемпионом где угодно. Вот и все. Все помнят победителей. Я хотел побеждать. Это была моя главная цель, когда я пришел в лигу, – выиграть титул.

Мне посчастливилось получить один титул, один из трех попыток. Большинству парней не посчастливилось и раз выиграть. Так что я благодарен за это. Я не стремился попасть в Зал славы, я стремился выиграть парочку чемпионств.

Можно добиться успеха и по-другому. Этого я не хотел. Не хотел набирать эти 25 очков и каждый год ездить на Матч звезд. Я бы предпочел быть достойным товарищем по команде и делиться мячом», – поделился .

В составе « » в 2004 году Уоллес впервые стал чемпионом. В следующем сезоне в седьмом матче финальной серии «Пистонс» уступили «Сан-Антонио», а в 2010 году уже в составе «Бостона» Уоллес проиграл «Лейкерс» – также в седьмой игре.