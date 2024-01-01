Рашид Уоллес: «Не хотел набирать эти 25 очков и каждый год ездить на Матч звезд. Все помнят победителей – я хотел стать чемпионом»

Теги Детройт Рашид Уоллес НБА Баскетбол

Рашид Уоллес рассказал, что было его главной мотивацией во время карьеры в НБА.

«Я просто хотел стать чемпионом где угодно. Вот и все. Все помнят победителей. Я хотел побеждать. Это была моя главная цель, когда я пришел в лигу, – выиграть титул.

Мне посчастливилось получить один титул, один из трех попыток. Большинству парней не посчастливилось и раз выиграть. Так что я благодарен за это. Я не стремился попасть в Зал славы, я стремился выиграть парочку чемпионств.

Можно добиться успеха и по-другому. Этого я не хотел. Не хотел набирать эти 25 очков и каждый год ездить на Матч звезд. Я бы предпочел быть достойным товарищем по команде и делиться мячом», – поделился Уоллес.

В составе «Детройта» в 2004 году Уоллес впервые стал чемпионом. В следующем сезоне в седьмом матче финальной серии «Пистонс» уступили «Сан-Антонио», а в 2010 году уже в составе «Бостона» Уоллес проиграл «Лейкерс» – также в седьмой игре.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слова не мальчика,но мужа.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий