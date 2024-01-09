«Бахчешехиру» не удалось заполучить Эли Окобо

Эли Окобо отклонил предложение «Бахчешехира».

Представители турецкого клуба подтвердили, что связались с французским разыгрывающим после того, как тот был временно отстранен от игр за «Монако».

отказал « » и намерен продолжить выступать за « ».

26-летний игрок был отстранен после поражения от «Олимпиакоса» в матче . Сообщается, что защитник «проявил неуважительное отношение и повел себя непрофессионально».

В 19 матчах за «Монако» Окобо набирает по 10,2 очка, 2,7 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.