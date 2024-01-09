«Бахчешехиру» не удалось заполучить Эли Окобо
Эли Окобо отклонил предложение «Бахчешехира».
Представители турецкого клуба подтвердили, что связались с французским разыгрывающим после того, как тот был временно отстранен от игр за «Монако».
Окобо отказал «Бахчешехиру» и намерен продолжить выступать за «Монако».
26-летний игрок был отстранен после поражения от «Олимпиакоса» в матче Евролиги. Сообщается, что защитник «проявил неуважительное отношение и повел себя непрофессионально».
В 19 матчах за «Монако» Окобо набирает по 10,2 очка, 2,7 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.