«Бахчешехиру» не удалось заполучить Эли Окобо

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Монако Эли Окобо Бахчешехир Баскетбол

Эли Окобо отклонил предложение «Бахчешехира».

Представители турецкого клуба подтвердили, что связались с французским разыгрывающим после того, как тот был временно отстранен от игр за «Монако».

Окобо отказал «Бахчешехиру» и намерен продолжить выступать за «Монако».

26-летний игрок был отстранен после поражения от «Олимпиакоса» в матче Евролиги. Сообщается, что защитник «проявил неуважительное отношение и повел себя непрофессионально».

В 19 матчах за «Монако» Окобо набирает по 10,2 очка, 2,7 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.

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