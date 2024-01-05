Билл Симмонс: «Не верю, что Брэдли Бил и Кевин Дюрэнт останутся здоровыми в течение следующих шести месяцев»

Билл Симмонс высказался о перспективах «Финикса» в нынешнем сезоне.

«Они серьезно настроены, потому что они наконец-то перебрали через отметку в 50 процентов побед на домашней площадке – 10-9, поздравляю их.

У них есть две проблемы. Я не верю, что и останутся здоровыми в течение следующих шести месяцев. Если они не хотят попадать в плей-ин и иметь более низкий номер посева во всех сериях плей-офф, им нужно начинать действовать прямо сейчас», — сказал известный эксперт в своем подкасте.