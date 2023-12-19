Джоэл Эмбиид набрал 40 очков и 14 подборов в проигранном матче с «Чикаго»

Теги Чикаго Шакил О′Нил Филадельфия НБА Баскетбол - видео Мозес Мэлоун Джоэл Эмбиид Баскетбол

Действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» набрал 40 очков, 14 подборов, 6 передач и 2 блок-шота в матче с «Чикаго» (104:108).

Для центрового это 11-я подряд игра минимум с 30 очками и 10 подборами. За последние 50 лет это удавалось лишь Шакилу О’Нилу (11 матчей; с 28 марта по 17 апреля 2001 года) и Мозесу Мэлоуну (11 матчей; с 26 января по 19 февраля 1982 года).

В шести из этих одиннадцати матчей Эмбиид провел заключительную 12-минутку на скамейке запасных.

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5 комментариев
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Ответ Ballboy13
Так феноменальный или средний?))
У него феноменальный средний бросок. И весьма средний феноменальный
+5
0
+5
Ответ Максим Яблонский
при этом у него феноменальный для его габаритов средний средний бросок.
Так феноменальный или средний?))
+4
0
+4
при этом у него феноменальный для его габаритов средний средний бросок.
+3
0
+3
вот как без такого молодца в фентези играть..
+2
0
+2
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