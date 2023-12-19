Действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» набрал 40 очков, 14 подборов, 6 передач и 2 блок-шота в матче с « » (104:108).

Для центрового это 11-я подряд игра минимум с 30 очками и 10 подборами. За последние 50 лет это удавалось лишь Шакилу О’ (11 матчей; с 28 марта по 17 апреля 2001 года) и (11 матчей; с 26 января по 19 февраля 1982 года).

В шести из этих одиннадцати матчей Эмбиид провел заключительную 12-минутку на скамейке запасных.