Александр Секулич: «Малик Ньюмэн уже сделал «Автодор» сильнее»

Теги Локомотив-Кубань Автодор Единая лига ВТБ Александер Секулич Малик Ньюмэн Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Автодором».

«Все убедились по матчу саратовцев против «НН», что Малик Ньюмэн уже сделал «Автодор» сильнее. Он здорово сыграл в своем первом матче после возвращения и оказал большое влияние на результат. Что касается соперника как команды в принципе, то их сильные стороны – это игра задней линии. У них в составе подобраны отличные разыгрывающие, которые здорово организовывают партнеров, создают им хорошие возможности для атаки. Все легионеры демонстрируют качественный баскетбол, очень здорово себя проявляет в защите и в нападении Александр Петенев.

Их козыри – быстрая игра, много очков набирают за счет скорости в переходе из обороны в атаку. Чтобы победить в матче против «Автодора» – необходимо четко следовать плана на игру – сбить высокий темп, давить на их слабые места. Ключевым фактором станет то, как успешно мы сможем реализовать командные действия в защите», – заявил Секулич.

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