Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Локомотив-Кубань»

Теги результаты Локомотив-Кубань Автодор Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

Саратовский «Автодор» примет краснодарский «Локомотив-Кубань»

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Автодор – Локомотив-Кубань
Дата проведения
9 января, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 16-5, Зенит – 14-6, Локомотив-Кубань – 14-6, Енисей – 12-9, Самара – 10-10, Парма – 10-10, Уралмаш – 10-10, Руна – 9-11, Автодор – 9-11, Астана – 8-12, МБА – 6-14, Нижний Новгород – 5-15, Минск – 0-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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