Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Локомотив-Кубань»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.
Саратовский «Автодор» примет краснодарский «Локомотив-Кубань»
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 18.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 16-5, Зенит – 14-6, Локомотив-Кубань – 14-6, Енисей – 12-9, Самара – 10-10, Парма – 10-10, Уралмаш – 10-10, Руна – 9-11, Автодор – 9-11, Астана – 8-12, МБА – 6-14, Нижний Новгород – 5-15, Минск – 0-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.