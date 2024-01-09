Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Локомотив-Кубань»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

Саратовский «Автодор» примет краснодарский «Локомотив-Кубань»

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 16-5, Зенит – 14-6, – 14-6, Енисей – 12-9, Самара – 10-10, Парма – 10-10, Уралмаш – 10-10, Руна – 9-11, – 9-11, Астана – 8-12, МБА – 6-14, Нижний Новгород – 5-15, Минск – 0-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.