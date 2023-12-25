Олег Родионов: «Переговоры по возвращению Ньюмэна начались еще при Владимире Родионове»

Теги Автодор Владимир Родионов Единая лига ВТБ Малик Ньюмэн Олег Родионов Баскетбол

Исполнительный директор «Автодора» прокомментировал возвращение Малика Ньюмэна.

По словам Олега Родионова, переговоры с американским защитником начались еще при покойном экс-президенте саратовского клуба Владимире Родионове.

«Переговоры по возвращению Ньюмэна начались еще при Владимире Евстафьевиче. Рады, что нам удалось воплотить его желание в жизнь и оформить трансфер лучшего снайпера Лиги ВТБ прошлого сезона.

Этим подписанием мы намерены подтвердить серьезность наших амбиций, нацеленность на результат и продолжение курса отца», – заявил Олег Родионов.

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