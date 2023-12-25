Олег Родионов: «Переговоры по возвращению Ньюмэна начались еще при Владимире Родионове»

Исполнительный директор «Автодора» прокомментировал возвращение Малика Ньюмэна.

По словам Олега Родионова, переговоры с американским защитником начались еще при покойном экс-президенте саратовского клуба .

«Переговоры по возвращению начались еще при Владимире Евстафьевиче. Рады, что нам удалось воплотить его желание в жизнь и оформить трансфер лучшего снайпера Лиги ВТБ прошлого сезона.

Этим подписанием мы намерены подтвердить серьезность наших амбиций, нацеленность на результат и продолжение курса отца», – заявил Олег Родионов.