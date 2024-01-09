Лаури Маркканен рассказал, как летняя служба в армии поможет ему в баскетболе.

«Мое межсезонье выглядело бы иначе, если бы я не пошел в армию. Но в долгосрочной перспективе это поможет мне развить лидерские качества. Этот опыт поможет мне оставаться частью группы, коллектива, когда оказываешься в неудобном положении, под давлением.

Очевидно, я знаю, как справляться с трудностями на баскетбольной площадке. Все-таки я всю жизнь играю в баскетбол. А тут нам приходилось коллективно решать непривычные вопросы, когда ситуация становилась сложной. В долгосрочной перспективе, как мне кажется, это отличный опыт», – заявил Маркканен.

Финский бигмен «Юты» рассказал, что одной из самых сложных составляющих службы была адаптация к сложным погодным условиям.

«Ты просыпаешься среди ночи в лесу, огонь погас, май, но идет снег. Ты выходишь из палатки в нижнем белье, а на земле лежит снег, тебе немного холодно, но что ты можешь предъявить погоде. Не то чтобы это что-то совсем безумное, но подобные мелочи заставляют вас чувствовать себя некомфортно и изучать самые разные вещи с нулевого уровня.

Например, как разобрать пистолет, как его почистить. То есть вещи, которыми я никогда раньше не занимался. При этом было здорово понимать, как быстро я могу чему-то научиться, даже с нуля. Ты схватываешь это очень быстро и можешь делать хоть с закрытыми глазами», – заявил .