«Юта» попросит за Лаури Маркканена около пяти пиков первого раунда

Теги НБА Юта Лаури Маркканен Баскетбол

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор назвал цену, которую попросит «Юта» за тяжелого форварда Лаури Маркканена.

«Из разговоров с командами у меня сложилось впечатление, что предложение должно быть примерно похоже на то, что «Джаз» получили за Митчелла и Гобера: то есть, примерно пять пиков первого раунда и/или игроки сопоставимой стоимости», – пишет журналист.

Показатели 26-летнего баскетболиста в 17 матчах сезона составляют в среднем 23,4 очка, 8,5 подбора и 1,1 перехвата при 48,7% с игры и 39% из-за дуги (8,3 попытки).

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11 комментариев
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да сразу контрольный пакет акций клуба и всё
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три портсигара + три магнитофона + три куртки
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хаахахах, что же не 10 сразу))
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Узнаю старину Эйнджа. И ведь дадут! Не 5 так 3, да ещё и хату перепишут на него.
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и сверху двадцать баранов, холодильник розенлев и бесплатная путевка в Сибирь
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Юта как опытный фрезеровщик, объясняющий на пальцах.
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Ответ malkowiczz
хаахахах, что же не 10 сразу))
хотя Эйндж тот еще цыган
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4.87 пика первого раунда.
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Хороший план
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Ну пять много, однако три спокойно может просить , ещё и ролевиков каких-то
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Второго же
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