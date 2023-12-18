«Юта» попросит за Лаури Маркканена около пяти пиков первого раунда

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор назвал цену, которую попросит «Юта» за тяжелого форварда .

«Из разговоров с командами у меня сложилось впечатление, что предложение должно быть примерно похоже на то, что «Джаз» получили за Митчелла и Гобера: то есть, примерно пять пиков первого раунда и/или игроки сопоставимой стоимости», – пишет журналист.

Показатели 26-летнего баскетболиста в 17 матчах сезона составляют в среднем 23,4 очка, 8,5 подбора и 1,1 перехвата при 48,7% с игры и 39% из-за дуги (8,3 попытки).