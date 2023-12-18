Лаури Маркканен надеется, что «Юта» не обменяет его перед дедлайном

Теги НБА Юта Лаури Маркканен Баскетбол

Форвард «Юты» Лаури Маркканен в разговоре с журналистом The Athletic Сэмом Эмиком признался, что хочет остаться в команде, несмотря на слухи о возможном обмене.

«Я просто хочу подчеркнуть: действительно верю в то, что мы создаем здесь в «Джаз», – сказал Маркканен в самом конце беседы.

«Перевожу: он надеется, что ни одна команда не придет к «Юте» перед дедлайном с таким предложением, которое приведет к очередному переезду», – добавляет от себя Эмик.

После перехода в «Джаз» Маркканен впервые поехал на Матч всех звезд, а по итогам сезона был признан самым прогрессирующим игроком.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наивный.Эйндж любого продаст, потом купит и продаст уже дороже
0
0
0
В оклу будет топ
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий