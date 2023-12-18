Лаури Маркканен надеется, что «Юта» не обменяет его перед дедлайном

Форвард «Юты» в разговоре с журналистом The Athletic Сэмом Эмиком признался, что хочет остаться в команде, несмотря на слухи о возможном обмене.

«Я просто хочу подчеркнуть: действительно верю в то, что мы создаем здесь в «Джаз», – сказал Маркканен в самом конце беседы.

«Перевожу: он надеется, что ни одна команда не придет к «Юте» перед дедлайном с таким предложением, которое приведет к очередному переезду», – добавляет от себя Эмик.

После перехода в «Джаз» Маркканен впервые поехал на Матч всех звезд, а по итогам сезона был признан самым прогрессирующим игроком.