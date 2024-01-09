Деннису Шредеру не понравилось, когда «Рэпторс» перевели его на скамейку
Деннису Шредеру не понравилось, когда «Рэпторс» перевели его на скамейку.
«Торонто» по ходу сезона перевел разыгрывающего во вторую пятерку. Как сообщает Sportsnet, немецкий разыгрывающий был недоволен, так как при переходе в канадский клуб видел себя игроком стартового состава.
Одной из причин перехода Денниса в «Рэпторс» в межсезонье-2023 была возможность стать основным первым номером. До этого Шредер был игроком второй пятерки в «Бостоне» и «Лейкерс».
«Торонто» недавно выменял Иммануэла Куикли, который, как ожидается, станет основным разыгрывающим команды в обозримом будущем.
30-летний Шредер в нынешнем сезоне набирает 14,6 очка, 2,8 подбора и 6,8 передачи за игру.