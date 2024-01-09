Деннису Шредеру не понравилось, когда «Рэпторс» перевели его на скамейку.

« » по ходу сезона перевел разыгрывающего во вторую пятерку. Как сообщает Sportsnet, немецкий разыгрывающий был недоволен, так как при переходе в канадский клуб видел себя игроком стартового состава.

Одной из причин перехода в «Рэпторс» в межсезонье-2023 была возможность стать основным первым номером. До этого Шредер был игроком второй пятерки в «Бостоне» и «Лейкерс».

«Торонто» недавно выменял , который, как ожидается, станет основным разыгрывающим команды в обозримом будущем.

30-летний Шредер в нынешнем сезоне набирает 14,6 очка, 2,8 подбора и 6,8 передачи за игру.