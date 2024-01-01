Иммануэл Куикли о первой реакции на обмен в «Торонто»: «Подумал, что это сон»

Теги Торонто НБА Иммануэл Куикли Баскетбол

Иммануэл Куикли рассказал о своей первой реакции на обмен в «Торонто».

«Я подумал, что это сон, потому что я только что проснулся.

Торонто — замечательный город. Я рад находиться здесь и с нетерпением жду начала работы», – сказал бывший защитник «Никс».

Также Куикли отметил, что ему будет легко сыграться с форвардом «Рэпторс» Скотти Барнсом.

«Такие талантливые игроки позволяют таким игрокам, как я, намного легче добиваться успеха на обеих сторонах площадки. Игрок ростом 210 сантиметров, умеющий отдавать передачи, вести мяч, бросать, защищаться, делает игру очень простой», – сказал Куикли.

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