Деннис Шредер о «Торонто»: «Cо своими братьями из сборной я шел как на войну. Мы знали, что всегда поддержим друг друга. Здесь я пока этого не чувствую»

Теги Торонто сборная Германии НБА Деннис Шредер Дарко Раякович Баскетбол

Деннис Шредер на пресс-конференции высказался о проблемах «Торонто».

«Когда я пришел сюда, Дарко [Раякович] проделал огромную работу по внедрению этой системы в организацию. Мы просто должны следовать ей. Не должно быть эгоизма, надо делиться мячом... Чтобы побеждать, нам нужны все, даже те, кто не очень-то и играет. Люди должны быть благодарны, подбадривать своих товарищей по команде, когда они выходят на паркет, ныряют за мячом.

Я не хочу углубляться в это, но мне нужно это чувствовать, потому что в предсезонке так и было. Cо своими братьями из сборной я шел как на войну. Мы знали, что всегда поддержим друг друга. Здесь я пока этого не чувствую. Каждый день я просто хочу продолжать работать и выстраивать систему. Я знаю, что это сложно, потому что НБА тоже немного индивидуальна. Но в конце концов, если мы будем продолжать так играть, никому лучше от этого не будет», – заявил Шредер после поражения от «Детройта» (127:129).

Летом Шредер стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

3 комментария
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Ну ты сравнил — игру за сборную на коротком турнире и регулярку НБА в сливной команде.
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Ответ vzi
Ну ты сравнил — игру за сборную на коротком турнире и регулярку НБА в сливной команде.
А с чего Торонто стал сливной командой?
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Ответ Artem Kalugin
А с чего Торонто стал сливной командой?
Ну так они хотят слить весь состав уже 1,5 года, но пока не получается 😅 в этот дедлайн обновятся наконец-то и дальше будет видно, за что команда сможет бороться
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