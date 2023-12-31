Деннис Шредер о «Торонто»: «Cо своими братьями из сборной я шел как на войну. Мы знали, что всегда поддержим друг друга. Здесь я пока этого не чувствую»

Деннис Шредер на пресс-конференции высказался о проблемах «Торонто».

«Когда я пришел сюда, [Раякович] проделал огромную работу по внедрению этой системы в организацию. Мы просто должны следовать ей. Не должно быть эгоизма, надо делиться мячом... Чтобы побеждать, нам нужны все, даже те, кто не очень-то и играет. Люди должны быть благодарны, подбадривать своих товарищей по команде, когда они выходят на паркет, ныряют за мячом.

Я не хочу углубляться в это, но мне нужно это чувствовать, потому что в предсезонке так и было. Cо своими братьями из сборной я шел как на войну. Мы знали, что всегда поддержим друг друга. Здесь я пока этого не чувствую. Каждый день я просто хочу продолжать работать и выстраивать систему. Я знаю, что это сложно, потому что тоже немного индивидуальна. Но в конце концов, если мы будем продолжать так играть, никому лучше от этого не будет», – заявил после поражения от «Детройта» (127:129).

Летом Шредер стал чемпионом мира в составе сборной Германии.