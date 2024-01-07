Люк Корнет отпраздновал точный штрафной бросок, а после второго показал «лед в венах»

Теги Бостон Индиана НБА Баскетбол - видео Люк Корнет Баскетбол

Люк Корнет отпраздновал оба попадания с линии штрафных в матче с «Индианой».

За 48 секунд до конца третьей четверти матча против «Индианы» (118:101) центровой «Бостона» встал на линию штрафных бросков.

Реализовав первый бросок, Корнет отпраздновал его, подняв руку и обратившись к скамейке «Бостона». После второго попадания Корнет сделал празднование «лед в венах», подняв настроение своим партнерам по команде.

У Корнета 16 из 18 с линии в сезоне-2023/24 – 87,5% реализации. За карьеру – 119 из 152 (78,9%).

2 комментария
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Яннису тот же жест надо показывать после каждого забитого штрафного. Так он на каждый штрафной в районе минуты тратить будет.
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