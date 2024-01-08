Яннис Адетокумбо: «Начнем с меня. Если я не выкладываюсь, посадите меня на скамейку. Нам искренне должно быть обидно за свою игру в данный момент»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо объяснил, над чем нужно работать «Милуоки».

«Гордость. Уважение к себе. Гордость. Уважение к себе. Нам искренне должно быть обидно. Мы должны принимать все близко к сердцу. Кто хочет играть жестко, тот играет жестко. Кто не хочет играть жестко, тогда должны быть приняты определенные решения. Даже про меня. Если я не стараюсь, посадите меня, посадите меня на скамейку.

Бывает, что я устал и не выкладываюсь так, как могу, а бывает, что отдаю все, что у меня есть. Но должен быть менталитет: каждый раз, когда мы выходим на паркет, мы делаем все, чтобы сдержать оппонента», – объяснил Адетокумбо.

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7 комментариев
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Лиллард резко так деградировал
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Это торг или уже депрессия?
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Да, сразу отчислить тебя)
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Вот его прорвало. Сказал бы уже как есть - Дейм, твоя защита «непечатное».
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Его нужно как то объединить с Дончичем. Идеальные лидеры, возьмут несколько гаек неприменно.
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Ответ Перстень Уэстбрука
Лиллард резко так деградировал
просто на фоне остальных в ПТБ он казался выше уровнем, а на деле всегда был просто добротным игроком, но это никак не 75 олл тайм игрок
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