Яннис Адетокумбо: «Начнем с меня. Если я не выкладываюсь, посадите меня на скамейку. Нам искренне должно быть обидно за свою игру в данный момент»

Яннис Адетокумбо объяснил, над чем нужно работать «Милуоки».

«Гордость. Уважение к себе. Гордость. Уважение к себе. Нам искренне должно быть обидно. Мы должны принимать все близко к сердцу. Кто хочет играть жестко, тот играет жестко. Кто не хочет играть жестко, тогда должны быть приняты определенные решения. Даже про меня. Если я не стараюсь, посадите меня, посадите меня на скамейку.

Бывает, что я устал и не выкладываюсь так, как могу, а бывает, что отдаю все, что у меня есть. Но должен быть менталитет: каждый раз, когда мы выходим на паркет, мы делаем все, чтобы сдержать оппонента», – объяснил .