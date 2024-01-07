Яннис Адетокумбо: «Все в команде должны лучше делать свою работу. Абсолютно все. Все начинается с менеджера по экипировке. Он должен лучше стирать нашу форму»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо эмоционально отреагировал на поражение от «Хьюстона».

«Мы должны играть лучше. Должны лучше защищаться. Больше доверять друг другу. Тренеры должны лучше выполнять свою работу. Все должны быть лучше. Абсолютно все.

Все начинается с менеджера по экипировке. Он должен лучше стирать нашу форму. Игроки со скамейки запасных должны действовать лучше. Лидеры команды должны быть более решительными. Должны делать больше бросков. Должны лучше защищаться. Наш план на игру должен быть лучше. Мы должны выйти на новый уровень», – поделился Адетокумбо после поражения от «Хьюстона» (108:112).

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16 комментариев
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А твой брат-чирлидерша должен лучше шевелить булками, когда махает полотенцем
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Походу старого спичрайтера уволил... Жаль, раньше умнее высказывался.
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Кирдык твоей команде. Поиграл в генмена...
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Как наезжать на экипировщика, так Лев Толстой. Как братишек мордой в грязь макнуть, так хрен простой.
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жесть а ведь щас манагера по форме уволят
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это к твоему брату тоже относится?xDD
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Видимо футболку не тем порошком постирали, вот команда и проиграла
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Ответ Никита Безденежных
А ведь до прихода Лилларда не было таких резких высказываний..
Да и форму стирали лучше
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Что стало с защитой команды после ухода Буденхольцера… Просто слов нет. Лиллард, конечно, не Холидей, но тут явно проблема не только в нем.

Удачи, конечно, но я даже не уверен, что они пройдут первый круг ПО. До этого всегда им симпатизировал
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Что за чушь, а менеджер экипировки получает чемпионский перстень?
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Всех обругал
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Чего-то Яннис токсичным стал? Неужели, это так повлияла ситуация с мячом?
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А ведь до прихода Лилларда не было таких резких высказываний..
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Куда ещё больше бросков то? С таким процентом Лилларду иМидлтону вообще бросать нельзя. Криса нужно было давно обменивать, а не продлевать
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