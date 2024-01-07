Яннис Адетокумбо: «Все в команде должны лучше делать свою работу. Абсолютно все. Все начинается с менеджера по экипировке. Он должен лучше стирать нашу форму»

Яннис Адетокумбо эмоционально отреагировал на поражение от «Хьюстона».

«Мы должны играть лучше. Должны лучше защищаться. Больше доверять друг другу. Тренеры должны лучше выполнять свою работу. Все должны быть лучше. Абсолютно все.

Все начинается с менеджера по экипировке. Он должен лучше стирать нашу форму. Игроки со скамейки запасных должны действовать лучше. Лидеры команды должны быть более решительными. Должны делать больше бросков. Должны лучше защищаться. Наш план на игру должен быть лучше. Мы должны выйти на новый уровень», – поделился после поражения от «Хьюстона» (108:112).