Яннис Адетокумбо: «Оборона всегда должна быть на уровне. Мы не старались. Никакого уважения к себе»

Теги Хьюстон Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо назвал игру в обороне причиной поражения от «Хьюстона».

«В некоторые дни нападение будет на высоте, а в некоторые – нет. А вот оборона всегда должна быть на уровне. Мы не старались. Никакого уважения к себе. Соперники вели мяч – просто по прямой, – и проходили в «краску». Подстраховывали, бросали издали, забирали подборы в нападении. Это не «Милуоки Бакс». Мы не такие.

Во второй половине мы были лучше. В третьей четверти были лучше. В последней четверти были лучше. Мы выиграли вторую половину. Да, мы вышли на площадку и боролись. Мы усложняли им игру, сменялись при заслонах, не уступали в «посте», старались, брали все подборы, какие только могли. Вот так и надо продолжать. В первой половине этого не было.

Сейчас мы играем в такой баскетбол, особенно в защите, который нам не свойственен. Чтобы побеждать, надо играть лучше. Мы не можем полагаться только на наше нападение, которому придется набирать 130 или 140 очков каждый вечер. Так не пойдет», – поделился форвард «Милоки».

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3 комментария
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иногда смотришь за Лиллардом и ощущение будто его кто-то силой заставляет играть. Тошно
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Милуоки надо выходить на рынок за Карузо или Тайбуллом. Защита на периметре ужасная, все кому не лень заносят им полную авоську трешек. Карузо выцепить будет сложно, а вот Тайбулла из Портленда вполне реалистично. Матисс выпал из основы, да и постарше чем остальные ребята. Думаю, что Блейзерс хватит и одного пика первого раунда.
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Поздравляю с отличным обменом и приобретением "суперзвезды" лентяя Лилларда вместо трудяги Холидея(
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