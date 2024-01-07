Яннис Адетокумбо: «Оборона всегда должна быть на уровне. Мы не старались. Никакого уважения к себе»

Яннис Адетокумбо назвал игру в обороне причиной поражения от «Хьюстона».

«В некоторые дни нападение будет на высоте, а в некоторые – нет. А вот оборона всегда должна быть на уровне. Мы не старались. Никакого уважения к себе. Соперники вели мяч – просто по прямой, – и проходили в «краску». Подстраховывали, бросали издали, забирали подборы в нападении. Это не «Милуоки Бакс». Мы не такие.

Во второй половине мы были лучше. В третьей четверти были лучше. В последней четверти были лучше. Мы выиграли вторую половину. Да, мы вышли на площадку и боролись. Мы усложняли им игру, сменялись при заслонах, не уступали в «посте», старались, брали все подборы, какие только могли. Вот так и надо продолжать. В первой половине этого не было.

Сейчас мы играем в такой баскетбол, особенно в защите, который нам не свойственен. Чтобы побеждать, надо играть лучше. Мы не можем полагаться только на наше нападение, которому придется набирать 130 или 140 очков каждый вечер. Так не пойдет», – поделился форвард «Милоки».