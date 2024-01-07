Яннис Адетокумбо: «Мы будем втыкаться в заслон и позволять сопернику проходить под кольцо, надеясь, что Брук в очередной раз спасет наши задницы? Так мы выиграем титул? Нет»

Теги Милуоки НБА Брук Лопес Яннис Адетокумбо Бобби Портис Баскетбол

Яннис Адетокумбо объяснил, над чем нужно работать «Милуоки».

«Я не пытаюсь ни на кого свалить вину. Вот почему я постоянно включаю себя каждый раз, когда что-то критикую. Всегда. Все начинается с меня. Я – лидер команды. Все всегда начинается с меня. Я должен играть лучше, но мы не можем командно проваливаться при заслонах.

Что, если Бобби Портис и Брук Лопес вернулись, что это значит? Что мы будем втыкаться в заслон и позволять сопернику проходить под кольцо и бросать флоатеры, надеясь, что Брук в очередной раз спасет наши задницы? Так мы выиграем титул? Нет, так мы не станем чемпионами», – заявил форвард «Милуоки».

3 комментария
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Пока что на второй стадии принятия. Гнев
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Это он на кого намекает?🌚😂
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