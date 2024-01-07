Яннис Адетокумбо: «Мы будем втыкаться в заслон и позволять сопернику проходить под кольцо, надеясь, что Брук в очередной раз спасет наши задницы? Так мы выиграем титул? Нет»

Яннис Адетокумбо объяснил, над чем нужно работать «Милуоки».

«Я не пытаюсь ни на кого свалить вину. Вот почему я постоянно включаю себя каждый раз, когда что-то критикую. Всегда. Все начинается с меня. Я – лидер команды. Все всегда начинается с меня. Я должен играть лучше, но мы не можем командно проваливаться при заслонах.

Что, если и вернулись, что это значит? Что мы будем втыкаться в заслон и позволять сопернику проходить под кольцо и бросать флоатеры, надеясь, что Брук в очередной раз спасет наши задницы? Так мы выиграем титул? Нет, так мы не станем чемпионами», – заявил форвард «Милуоки».