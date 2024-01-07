Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Минск», ЦСКА в гостях сыграет с «Самарой»

Теги результаты ЦСКА Минск Единая лига ВТБ Самара Уралмаш Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Российский «Уралмаш» примет белорусский «Минск», столичный ЦСКА в гостях сыграет с «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Уралмаш – Минск
Дата проведения
7 января, 15.00, «ДИВС»
Онлайн матча

Самара – ЦСКА
Дата проведения
7 января, 17.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 17-2, УНИКС – 16-4, Зенит – 14-6, Локомотив-Кубань – 14-6, Енисей – 11-9, Самара – 10-9, Парма – 10-10, Уралмаш – 9-10, Руна – 9-11, Автодор – 9-11, Астана – 8-12, МБА – 6-14, Нижний Новгород – 5-15, Минск – 0-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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