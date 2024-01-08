«Даллас» сделал рывок 13:0 в концовке и победил «Миннесоту»

Теги Даллас Миннесота НБА Баскетбол - видео Кайри Ирвинг Баскетбол

«Маверикс» в напряженной концовке одолели «Тимбервулвз».

За 6:30 до финальной сирены «Даллас» вел в счете – 100:95. «Миннесота» три минуты на своей половине сдерживала хозяев и успела оформить рывок 11:0. Однако «энд-уан» Дуайта Пауэлла дал начало ответному спурту «Мавс»: сначала Кайри Ирвинг дальним броском сравнял счет, а в следующем владении 3-очковым и вовсе вывел хозяев вперед. Рывок «Далласа» составил 13:0 и принес команде третью победу подряд.

«Даллас» (22-15) закрепился на 6-м месте Запада, «Миннесота» (25-10) по-прежнему лидирует.

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4 комментария
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Кайри в прекрасной форме после травмы.
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Я может выдаю желаемое за действительное, но Лука прибавил в защите!
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Огнище!
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Лепотааааааа
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