«Даллас» сделал рывок 13:0 в концовке и победил «Миннесоту»

«Маверикс» в напряженной концовке одолели «Тимбервулвз».

За 6:30 до финальной сирены «Даллас» вел в счете – 100:95. «Миннесота» три минуты на своей половине сдерживала хозяев и успела оформить рывок 11:0. Однако «энд-уан» Дуайта Пауэлла дал начало ответному спурту «Мавс»: сначала дальним броском сравнял счет, а в следующем владении 3-очковым и вовсе вывел хозяев вперед. Рывок « » составил 13:0 и принес команде третью победу подряд.

«Даллас» (22-15) закрепился на 6-м месте Запада, « » (25-10) по-прежнему лидирует.