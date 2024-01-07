Ниа Лонг будет получать 32 500 долларов ежемесячно от Име Удоки в качестве алиментов

Актриса Ниа Лонг и тренер «Хьюстона» Име Удока урегулировали судебный процесс.

Согласно документам, полученным The Blast, бывшая пара будет совместно опекать своего 12-летнего сына, а Лонг будет получать 32 500 долларов в месяц в качестве алиментов.

В соглашении говорится, что поскольку ежемесячный доход Удоки составляет 465 804 долларов, а их сын проживает с ней 95% времени, выплата алиментов должна составлять 56 389 долларов. Однако пара, которая рассталась в 2022 году после того, как стало известно о связи Удоки с сотрудницей «Бостона», по обоюдному соглашению договорилась о ежемесячной выплате 32 500 долларов в месяц.

На текущий сезон-2023/2024 родители договорились, что для расчета алиментов Удока получит менее 5% времени проживания с их сыном. По соглашению, Удока имеет право на разумные посещения, учитывая график и занятия ребенка. Стороны будут сотрудничать, чтобы облегчить визиты тренера к сыну. должен предоставить Лонг письменное уведомление и план предполагаемого визита по электронной почте не менее чем за десять дней до запланированной даты.